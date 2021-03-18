Депутат предложил частично возмещать россиянам деньги за покупку лекарств

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич предложил частично возмещать жителям России деньги за покупку лекарственных препаратов, передала «Вечерняя Москва».

Он заметил, что получить льготный препарат не всегда просто. Кроме этого, порой отсутствует финансовая или физическая доступность лекарства.

«Необходимо создать систему, при которой, к примеру, антибиотики и иные лекарства, будут выдаваться строго по рецепту врача и в объемах и дозах, прописанных медработником», — уточнил специалист.

Как считает Менделеевич, нужно возмещать людям основные затраты на покупки препаратов. Он уверен, что в противном случае пациенты могут остаться один на один со своей проблемой.