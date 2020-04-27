Мышей для испытания вакцины против коронавируса создадут в России

Специальных мышей с иммунными клетками человека для испытания вакцины и препаратов против коронавируса создадут в России. Ученые уже приступили к работе.

Как сообщил Роспотребнадзор, созданием лабораторных грызунов занялись ученые из Института биологии гена РАН и ГНЦ ВБ «Вектор».

«Работа ведется с учетом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS, новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека», — пишет сайт Роспотребнадзора.

Новые мыши будут биологически безопасны. Животные приобретут чувствительность к вирусу в условиях лаборатории. Это исключит риск во время работы с ними в период пандемии. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила девять вакцин для борьбы с 2019-nCoV, которые разработали ученые из России. Основой для большинства из них стали препараты против Эболы, кори и гриппа А.

По последним данным, всего в России уханьским вирусом заразились 80 949 человек. От болезни COVID-19, которую вызывает инфекция, умерли 747 пациентов. В мире коронавирус подхватили почти три миллиона человек.