Zara не исключила открытия магазинов в торговых центрах «Атриум» и «Метрополис» | 360°

20 октября 2022, 09:02
Zara не исключила открытия магазинов в торговых центрах «Атриум» и «Метрополис»
Вице-президент СТЦ Люлин не исключил открытия магазинов Zara в «Атриуме» и «Метрополисе»
Собственники торговых центров «Атриум» и «Метрополис» в Москве ведут переговоры с испанской компанией Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
Речь также идет о торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге.
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Сейчас обсуждается оплата аренды на ранее заключенных условиях. Скорее всего, будут сохранены магазины в крупных ТЦ с высокой проходимостью — в крупных городах и обеспеченных районах. Могут заработать магазины на торговых улицах с высоким трафиком.
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Накануне fashion-группа Inditex подтвердила переговоры с «заинтересованными сторонами» о судьбе бизнеса в России. У компании свыше семи тысяч магазинов в ста странах мира.
Ранее сообщалось, что в последнее время на фоне ухода западных компаний в России выросла популярность отечественных брендов. Например, Befree, Oodji и Lime.
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