Дизайнер Скороходова заявила, что популярность отечественных брендов выросла в России | 360°

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Дизайнер Скороходова заявила, что популярность отечественных брендов выросла в России

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Дизайнер Анна Скороходова заявила, что после ухода иностранных брендов из России на рынок вышли отечественные компании. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Рынок должны были наполнить турецкие, китайские марки, но отечественные производители сделали адаптивные коллекции более лояльными, немного дешевле», — уточнила она.

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Скороходова добавила, что в стране есть крупные бренды, наподобие Zara, например, Oodji, Befree, Lime. По ее мнению, они предлагают хорошие вещи по адекватным ценам. Дизайнер считает, что в дальнейшем компании будут наращивать объемы производства.

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