Владелец бренда Zara подтвердил ведение переговоров о бизнесе в России | 360°

Деньги 19 октября 2022, 00:18 Владелец бренда Zara подтвердил ведение переговоров о бизнесе в России Испанская группа Inditex ведет переговоры о судьбе российского бизнеса

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Испанская fashion-группа Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Stradivarius и другими, подтвердила факт переговоров с «заинтересованными сторонами» о судьбе бизнеса в России, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«С момента приостановки своей коммерческой деятельности в Российской Федерации в марте 2022 года компания Inditex следит за ситуацией на рынке», — говорится в заявлении.

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Fashion-группа рассматривает различные альтернативные сценарии. До этого «Коммерсант» сообщил, что Inditex может передать свои активы в России компании из Азии или Персидского залива.

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Компания свернула бизнес в России после начала спецоперации на Украине. Inditex имеет свыше семи тысяч магазинов в ста странах мира.

Ранее сенаторы предложили вариант, как вернуть иностранные фильмы в российские кинотеатры. Они полагают, что можно показывать картины без разрешения западных правообладателей, при этом им можно делать отчисления, как это было раньше.