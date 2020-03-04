Как в магазине: депутаты предложили запретить пить в «наливайках» после 23:00

Продажу алкоголя в российских барах и ресторанах могут ограничить с 23:00 до 08:00. Коснется это заведений, которые расположены в жилых домах. Таким образом в Госдуме предложили бороться с «наливайками». Идея не нова — муссируют ее уже второй год.

Законопроект депутаты доработали ко второму чтению. Поправки внес его куратор и глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, сообщила газета «Ведомости».

Региональные власти, как указано в проекте закона, смогут ограничить время продажи алкоголя в заведениях, если они расположены в жилом доме и на прилегающей к нему территории. Допускается даже полный запрет на торговлю спиртным. По мнению Хинштейна, нужно связать ограничения с временем торговли алкоголем в обычных магазинах. Тогда выпить в баре с 23:00 до 08:00 уже не получится. Регионам, добавил депутат, надо дать возможность расширить эти рамки.

Парламентарий обратил внимание на тот факт, что жителям зачастую не нравятся небольшие бары на первых этажах жилых домов. Обычно там шумят, на что и жалуются люди.

Депутаты предложили наделить власти субъектов РФ правом устанавливать время распития алкогольных напитков в таких заведениях. На федеральном уровне для зала обслуживания «наливайки» в жилом доме установят минимальную площадь. Она не должна быть меньше 20 квадратных метров.

Предложения по времени торговли, отметил парламентарий, поступили от представителей бизнеса. В марте должны подготовить окончательную редакцию правок. Новый вариант законопроекта его авторы уже направили начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой.

В Минфине заявили, что документ стоит доработать, приняв во внимание некоторые замечания. Запрет, считают в министерстве, нужно устанавливать на общем собрании жильцов.

Борьба с «наливайками» идет планомерно. Почти год назад в Мособлдуме поддержали возвращение субъектам РФ права устанавливать требования к продаже алкоголя в общепите. Большинству россиян размещение точек продажи спиртного в жилых домах не нравится. За их запрет в 2019 году выступили 95%. Люди заявили, что из-за «наливаек» растет преступность.

Запретить продажу спиртного в заведениях, площадь которых меньше 20 метров, предлагали в октябре 2019-го. Тогда шла речь и о наделении региональных властей правом решать, как должны работать «наливайки» в жилых домах.