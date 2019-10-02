Рестораны в жилых домах могут отдать под контроль региональных властей

Региональные власти в будущем смогут самостоятельно решать вопросы, связанные с работой ресторанов и баров в многоквартирных домах. При этом мнение местных жителей и владельцев заведений учитываться не будет.

Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в кафе при жилых домах Подробнее

По крайней мере такая инициатива внесена на рассмотрение ко второму чтению законопроекта, который запрещает продажу алкогольных напитков в заведениях, чья площадь меньше 20 квадратных метров. Об этом газете «Известия» рассказали авторы проекта депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Ильдар Гильмутдинов.

«Мы понимаем, что жильцам может быть сложно добиться кворума по этому вопросу. А это значит, что принятие решения будет затягиваться», — заявил Гильмутдинов.

Он отметил, что такие права были у местных властей до 2017 года. Изначально поводом для принятия закона о регулировке работы ресторанов и баров стали жалобы на такие заведения.

Федеральная антимонопольная служба в свою очередь, раскритиковала идею законодателей. В организации считают, что такая мера негативно скажется на конкуренции и в итоге ударит по малому бизнесу.