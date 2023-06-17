Общество 17 июня 2023, 17:25 Запрет параллельного ввоза смартфонов Samsung обсудят в Минцифры Глава Минцифры Шадаев сообщил об обсуждении запрета параллельного импорта на Samsung Unsplash

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Минцифры и Минпромторг обсудят запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG. Такое заявление на Петербургском международном экономическом форуме сделал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, написало РИА «Новости».

Запрет на импорт смартфонов идет, потому что существуют китайские аналоги, абсолютно не уступающие южнокорейским. Глава Минцифры добавил, что о запрете на iPhone пока речи не идет.

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«Обсуждаем запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования — имеются в виду сервера и СХД — из недружественных стран», — сказал Шадаев.

Он подчеркнул, что речь идет только о том оборудовании, которому существуют конкурентные аналоги в России.

Ранее Шадаев рассказал, что до 2025 года госкомпании России обяжут заменить иностранное программное обеспечение отечественным. Поручение подписал президент Владимир Путин. Такое решение повысит спрос на российские разработки. При этом Минцифры и IT-компании подпишут хартию об ограничении максимального роста цен на софт.