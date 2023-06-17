Власть 17 июня 2023, 14:30 Стало известно, когда госкомпании обяжут заменить операционные системы российскими разработками Минцифры РФ: госкомпании обязаны перейти на российское ПО до 2025 года Freepik

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Государственные компании в России должны перейти на отечественные операционные системы, офисный пакет, системы виртуализации и системы управления баз данных до 1 января 2025 года. Поручение подписал президент Владимир Путин, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом написал ТАСС.

«К 1 января 2025 года обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления баз данных», — сказал он о поручении главы российского государства.

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Шадаев отметил, что такое решение поможет повысить спрос на отечественные разработки.

По просьбе крупных потребителей программного обеспечения Минцифры и российские разработчики подпишут хартию об ограничении максимального роста цен на отечественный софт.

Ранее власти России предложили ввести специальный сбор для компаний, которые используют иностранное программное обеспечение. Эксперт назвал это решение очень хорошим, потому что это позволит развивать отечественные IT-компании. Он добавил, что российские организации создают ПО, учитывая все запросы и пожелания заказчика.