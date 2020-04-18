Запрет на строительство продлили в Подмосковье до 1 мая

Ограничение на проведение строительных и ремонтных работ продлили в Подмосковье. Такое решение будет действовать до 1 мая 2020 года.

«С 13 апреля по 1 мая 2020 года временно приостановить <…> выполнение строительных, ремонтных работ», — сказано в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

При этом ограничения не касаются строительства медицинских учреждений и объектов связи. Также можно проводить работы непрерывного цикла, связанные со строительством и обслуживанием аэропортов и инфраструктуры наземного общественного и железнодорожного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья отмечал, что сейчас в области строятся 1,5 тысячи домов. Власти вместе со строительными компаниями разрабатывают регламенты, чтобы как можно быстрее открыть стройплощадки. При этом будут соблюдены все меры предосторожности.

«Наша задача — максимально быстро оживить стройку. Дать быстрый старт и ни в коем случае не в ущерб строителям выдержать баланс. И карантин соблюсти, и стройку не положить на бок. Чтобы всем вместе потом не испытывать сложности и не остаться у разбитого корыта», — подчеркивал Воробьев.

Все ограничения в России сейчас связаны с борьбой против коронавируса. Число инфицированных достигло 36 793 человек, а погибших — 313 человек.