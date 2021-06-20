Число пострадавших после потопа в Ялте выросло

Число пострадавших от непогоды в Ялте увеличилось до 24 человек, сообщили РИА «Новости» в администрации города.

«По последним данным, число пострадавших составляет 24 человека», — сказал собеседник агентства. Число людей, пропавших без вести, увеличилось до двух, говорится в сообщении.

Глава местной администрации Янина Павленко в беседе с ТАСС также отметила о возрастании числа пострадавших до 24 человек. При этом она отметила, что с тяжелыми травмами никто за медицинской помощью не обращался. Погибшим по-прежнему числится один местный житель.

Туристов среди исчезнувших или пострадавших нет, уточнила Павленко.

Ливни обрушились на полуостров 17 июня. На востоке Крыма оказались подтоплены больше 300 домовладений. В Керчи и близлежащих районах за ночь выпало почти две месячные нормы осадков. Следом циклон добрался до Ялты, реки вышли из берегов, подтоплены улицы и дома. Частичная эвакуация людей началась из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, сообщил журналистам глава республики Олег Крючков.