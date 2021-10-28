Помещения на массовых мероприятиях с 15 ноября разрешили заполнять до 70% с QR-кодом

Роспотребнадзор разрешил с 15 ноября заполнять помещения, где проводятся закрытые массовые мероприятия, до 70% при условии наличии у всех присутствующих QR-кода. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код», — указано в сообщении, которое цитирует «Газета.ru».

До этого заполняемость помещения на массовых мероприятиях при наличии QR-кода допускалась на 50%.

Соблюдение всех санитарных ограничений, вакцинация и нерабочие дни помогут остановить рост заболеваемости COVID-19 в России, заявила заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Нерабочие дни начались в Московской области в четверг, 28 октября. Они продлятся до 7 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360» призвал жителей области в это время оставаться в кругу только близких людей и максимально ограничить социальные контакты.