В Роспотребнадзоре объяснили важность нерабочих дней

Соблюдение всех санитарных ограничений, вакцинация и нерабочие дни помогут остановить рост заболеваемости COVID-19 в России. Об этом заявила заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Очень надеемся, что вынужденные выходные и каникулы, ограничения в работе учреждений, соблюдение населением всех рекомендаций по мерам индивидуальной защиты и профилактики, вакцинация позволят снизить число новых случаев COVID-19. Результат зависит от каждого из нас», — приводит РИА «Новости» слова Руженцовой.

Доктор медицинских наук добавила, что для снижения уровня заболеваемости нерабочие дни надо провести дома или на природе. Это поможет улучшить здоровье в целом и повысить уровень неспецифической защиты организма. Руженцова не стала давать точный прогноз по обстановке с коронавирусом в стране, однако выразила надежду, что сознательность людей и снижение числа контактов поможет переломить ситуацию.

За прошедшие сутки российские медики выявили максимальное число новых случаев болезни и смертей. Заразились 40 096 человек, умерли - 1159.