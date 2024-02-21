21 февраля 2024, 09:09
Запертой в больнице Копейска сироте после реакции прокуратуры нашли няню
Ura.ru: оставленной в палате больницы Копейска девочке-сироте выделили няню
Двухлетнюю девочку в больнице Копейска вопреки правилам оставили без присмотра. После огласки к сироте приставили сопровождающего медика. Об этом Ura.ru сообщила пресс-служба Минсоцотношений Челябинской области.
«Считаем ситуацию недопустимой. К ребенку направлен сопровождающий, который будет круглосуточно находиться рядом с девочкой и обеспечивать необходимый присмотр и уход», — заявил представитель министерства.
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В педиатрическом отделении больницы нарушили правила получения медпомощи детьми, оставшимися без попечения родителей. По информации Минсоцотношений, до четырех лет с такими пациентами должен находиться медик, но его не назначили.
Девочка лежала в больнице в микрорайоне Потанино, на обращение с ней пожаловались другие пациенты. По их словам, ребенка закрыли в палате без присмотра и никого не пускали, в том числе родителей других детей. Журналисты выяснили, что девочку привезли из дома малютки — ее изъяли у пьющей матери. Прокуратура Челябинской области устроила проверку.
В Подмосковье трехлетняя девочка сбежала из детсада. Ее отец в разговоре с «360» обвинил воспитателя в недосмотре.
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