«Замучили нас»: отец Ильназа Галявиева рассказал, как живет семья после стрельбы в школе

Несколько недель прошло после массового убийства в казанской школе № 175, которое устроил Ильназ Галявиев. Его отец рассказал, что все это время с сыном не виделся, а журналисты первые дни замучили всю семью звонками и выслеживанием.

«Первые дни особенно донимали журналисты. Не давали из квартиры выйти за продуктами, даже свет отключали на несколько часов, в дверь долбились. Вообще, замучили нас», — передал Telegram-канал Baza слова мужчины.

Он добавил, что не виделся с сыном, так как пока его не отвезут в Москву на экспертизу, с ним нельзя встречаться. Галявиев отметил, что от сына не отказывался. Но следователи ничего не объясняют, защиту семье не предоставили и охрану им также не выделили. Глава семьи считает, что к ним любой может ночью прийти и убить.

«Ильназ стал агрессивным с нового года. Полтора месяца назад агрессии стало будто больше, не знаю, чем это было вызвано. Мы не съезжали из нашей квартиры от него — это вранье. Просто делали ремонт в другом жилище — жили то там, то там», — пояснил мужчина.

Поэтому юноша иногда оставался один в квартире. Его отец также рассказал, что другому сыну в соцсетях пишут, что они убийцы. Теперь он в интернете не сидит — полиция забрала телефон. Также родителей попросили перевести ребенка на домашнее обучение. Мать тяжело переносит случившееся, она не выходит из депрессии и не встает с кровати. Мужчина признался, что у него на работе хороший коллектив, который поддержал в трудную минуту и претензий никто не высказывал.

«Про заболевание головного мозга мы узнали, когда сын еще в школе учился. Ильназ тогда на сильные головные боли жаловался. <…> Что я сказал бы сыну при встрече? В глаза посмотрел, один на один»», — заключил собеседник.

Он отметил, что очень хочет увидеть сына и «капитально его поругать».

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани произошла стрельба. Бойню устроил бывший ученик этой школы Ильназ Галявиев. Всего погибли девять человек, а раны получили 23. Галявиев признал вину, его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненный срок за массовое убийство.