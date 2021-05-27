Мошенники нашли способ нажиться на трагедии в Казани

В Казани злоумышленники решили нажиться на трагедии, которая произошла 11 мая в гимназии №175. Родителям учеников стали поступать звонки с требованием оплатить трансфер до оздоровительного лагеря, куда направили их детей.

О попытках обмануть казанские семьи сообщил сайт RT в Telegram со ссылкой на мэрию города. В комитете по делам детей и молодежи уточнили, что трансфер для учеников будет бесплатным. Родителям не нужно ни за что платить.

Правительство Казани организует детям отдых для реабилитации после стрельбы в школе. Школьников отправят на море, в санатории и загородные лагеря.

В здание гимназии №175 11 мая вошел 19-летний Ильназ Галявиев. Он открыл стрельбу из ружья по ученикам, сотрудникам и педагогам. Девять человек погибли, из них семеро — дети. Еще 23 пострадали. Галявиев признал вину, его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненный срок за массовое убийство.