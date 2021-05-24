Замедление сервисов Google допустили в России

Google недостаточно фильтрует запрещенный в России контент. Роскомнадзор не исключает замедления трафика сервисов компании, сообщил ТАСС.

По данным ведомства, Google не удаляет до 30% ссылок на запрещенный в России контент. В частности, YouTube не удалил порядка пяти тысяч материалов, большую часть из которых содержали призывы к экстремизму.

По оценке Роскомнадзора, Google стал лидером по объемам противозаконного контента, который несет вред российским пользователям.

В надзорном ведомстве считают, что в опубликованных на платформе роликах есть призывы к участию в несанкционированных акциях.

Компании дали одни сутки на выполнение требований Роскомнадзора по удалению противоправных материалов.

Накануне компания Google подала документы в Арбитражный суд Москвы для обжалования требования Роскомнадзора по удалению из YouTube 12 ссылок с информацией о январских митингах.

Политику с замедлением трафика Роскомнадзор уже испытал на Twitter. Начиная с марта на платформе микроблогов перестали грузиться видео и фотографии.

Причиной стало невыполнение требований по удалению запрещенных материалов. Речь идет о детской порнографии, пропаганде наркотиков и суицида, а также призывов к несовершеннолетним принять участие в несогласованных акциях.

На минувшей неделе часть ограничений с Twitter сняли. Платформа продолжает нормально работать в фиксированных сетях. Замедление оставили только для мобильных пользователей.