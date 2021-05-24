Google впервые подала в суд на Роскомнадзор

Впервые корпорация Google подала иск против Роскомнадзора в Арбитражный суд Москвы. Они недовольны требованиями удалить 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах в январе 2021 года.

В ведомстве считают, что на видеороликах содержатся призывы принять участие в несанкционированных митингах. Об этом сообщил «Коммерсант».

Юристы считают, что решение об иске Google приняла из-за усиления давления властей на сервисы компании.

«В последнее время госорганы активизировались с требованиями об удалении контента с площадок Google, да и список постоянно расширяется, так что компании приходится реагировать, отстаивая свои интересы», — сказала юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.

Эксперты предполагают, что Google продолжит разбираться в международных судах, так как иск корпорация подала не от имени дочерней ООО «Гугл», а от имени головной компании.

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев отметил, что Международное законодательство позволяет оспаривать решения российских властей в иных юрисдикциях. Однако, по словам эксперта, последние поправки к Конституции России говорят о необязательном исполнении решений европейских и международных судебных органов.