Закупка аптечки. Врач назвал препараты, которыми стоит запастись на время изоляции

Перед изоляцией и карантином лучше запастись лекарствами, но не теми, которые советуют эксперты из интернета для борьбы с коронавирусом. Покупать нужно препараты, которые помогают против хронических заболеваний.

«Желательно, чтобы у вас был запас на два-три месяца именно тех препаратов, которые вы принимаете каждый день. Лучше заранее обсудить со своим врачом, чем заменить препарат для снижения давления или для поддержания ритма сердца в случае его отсутствия в ближайшей аптеке. И какие скоропомощные препараты должны быть в вашей аптечке — те препараты, которыми вы можете помочь своему сердцу, легким», — сказала радиостанции Sputnik семейный доктор, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Кроме того, в аптечке всегда должны быть препараты против аллергии, для снижения температуры, кожные антисептики для обработки ран. В повседневной жизни могут пригодиться бинты и ватные диски. Также можно закупить препараты-сорбенты для неотложной помощи при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Врач отметила, что пока нет препарата, эффективность которого против коронавируса доказана. А в случае заболевания нужные лекарства пациенту предоставят бесплатно.

Романенко заметила, что при недомогании лучше обратиться к врачу, в том числе удаленно.

В России с 29 марта объявили режим изоляции. Это значит, что из дома нельзя выходить без обоснованной необходимости.