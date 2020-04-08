Не лечит, а калечит. Люди закупаются вредными для организма лекарствами из-за фейков о COVID-19

Каждый фейк о лекарствах против коронавируса провоцирует дефицит того или иного препарата. Сначала в аптеках скупали ибупрофен, потом перекинулись на парацетамол. После продвижения Трампом противомалярийного препарата начался дефицит хлорохина и гидроксихлорохина. Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова рассказала «360», какие препараты покупать можно, а какие нельзя.

В начале эпидемии коронавируса люди скупали в аптеках жаропонижающие препараты. Затем перекинулись на лекарства посерьезнее. Например, начали охоту за средствами для лечения ВИЧ-инфекции. А недавно популярность стали набирать средства против малярии.

Дональд Трамп еще в марте начал активно пропагандировать использование гидроксихлорохина и азитромицина вместе. По его мнению, принятие двух средств могло стать одним из важнейших переломных моментов в истории медицины.

Гидроксихлорохин, десятилетиями используется как средство для лечения малярии и волчанки. На данный момент научных доказательств его эффективности против Covid-19 нет.

Трампа это не останавливает. Как пишет Politico, такая активная реклама дала свои плоды. Еще на прошлой неделе хлорохин и гидроксихлорохин попали в список дефицитных товаров. Спрос на них вырос на 7000%. Из-за этой шумихи проблемы возникают у людей, страдающих волчанкой и артритом. Они не могут найти лекарства.

«Действительно на рынке недавно появилась информация о противомалярийных препаратах, как о средствах лечения Covid-19. Спрос на них сразу же вырос», — рассказала исполнительный директор СРО Ассоциация независимых аптек Виктория Преснякова.

По ее словам, при диагностированном среднем и тяжелом коронавирусе в качестве комплексной терапии могут использоваться противомалярийные препараты. Однако, важно понимать, что такое лечение возможно лишь под строгим наблюдением врача. К тому же сейчас не существует специфического лечения от коронавируса. И убедиться насколько действенны здесь противомалярийные препараты, можно только через время.

Виктория Преснякова отмечает, что сейчас есть несколько групп лекарств, пользующихся наибольшим спросом в аптеках: противовирусные, иммуномодуляторы, противовоспалительные и жаропонижающие препараты, и конечно антисептики.

Антибиотики покупать не стоит — предупреждает эксперт. Они не действуют на вирусы и вредят лечению при любом респираторном вирусном заболевании. К тому же жаропонижающие препараты могут размыть клиническую картину болезни. Ну и самое главное, при любых симптомах болезни нужна консультация врача и лечение также должно проводиться строго под его наблюдением.

Населению надо сконцентрироваться на укреплении собственного иммунитета. Это можно сделать посредством витаминов Виктория Преснякова Кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек

Если людям неспокойно и хочется как-то себя обезопасить, то лучше побеспокоиться об иммунитете, например, интраназальные интерфероны обеспечивают противовирусный иммунитет. Как говорит собеседница «360», они больше положены при профилактике и не должны привести к отрицательной динамике.

А вот скупать лекарства для ВИЧ-инфицированных не надо. На деле оно может принести больше вреда, чем пользы. Препараты применяемые против ВИЧ и малярии имеют огромные побочные действия. Они тяжело переносятся организмом. Их ни в коем случае не стоит покупать без назначения врача и тем более пытаться приобрести в большом количестве.

«Такие покупки только создают дефицит лекарств для тех людей, которым они действительно нужны. Потом их может не хватить тому, кому они по-настоящему могут понадобиться», — подчеркивает Преснякова.

Ранее на коронавирусе пыталась заработать фармацевтическая компания «Отисифарм». В рекламе «Арбидола» утверждалось, что лекарство активно даже против коронавируса.