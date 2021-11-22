Законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ внесли в Госдуму

Чеченские парламентарии внесли в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в средствах массовой информации национальность преступников. Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Запрещается распространение в средствах массовой информации <…> сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в законопроекте.

Этот запрет предложил ввести председатель чеченского парламента Магомед Даудов. В пояснительной записке он отметил, что упоминание национальности преступников в новостях подстрекает к насилию и провоцирует ограничение прав человека. По его мнению, это порождает нетерпимость и напряжение в обществе.

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал это решение Даудова и предложил вместо национальности в новостях указывать гражданство преступников. Он напомнил, что на территории России живут около 200 народов, и призвал не рассматривать его идею как цензуру в СМИ.