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    11 ноября 2021, 16:14

    Чечня попытается запретить СМИ упоминать национальность и веру причастных к преступлениям

    Парламент Чечни предложит Госдуме запретить упоминание национальности преступников

    Дамир Матюхин, Ольга Назаркина

    Парламент Чечни принял решение внести поправки в закон о СМИ. Власти региона внесут в Госдуму предложение о запрете на распространение данных о национальности и вероисповедании преступников.

    Чечня попытается запретить СМИ упоминать национальность и веру причастных к преступлениям

    Автором проекта стал председатель чеченского парламента Магомед Даудов, сообщила ЧГТРК «Грозный».

    В пояснительной записке к проекту он указал на то, что в СМИ и социальных сетях все чаще появляются материалы, которые формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц. По мнению Даудова, такие публикации подстрекают к насильственным действиям против представителей тех или иных национальностей и ограничению их прав.

    «Подобная информация, как правило, порождает напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов», — говорится в документе.

    В законопроекте предлагается запретить распространение в СМИ и Сети сведений о национальности преступников, их вероисповедании и принадлежности к народам РФ. За нарушение этих требований, по мнению автора инициативы, должна быть предусмотрена административная ответственность.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и главред RT Маргарита Симоньян устроили спор из-за освещения драки в Новых Ватутинках. Кадырову не понравилось, что многие СМИ сделали акцент на этнической принадлежности участников драки.

    «Все эти „приезжие“ и „лица кавказской национальности“ допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией», — написала у себя в Telegram главред RT.

    Глава Чечни заявил, что ему, как и любому кавказцу, надоело «вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию».