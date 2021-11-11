Чечня попытается запретить СМИ упоминать национальность и веру причастных к преступлениям

Парламент Чечни принял решение внести поправки в закон о СМИ. Власти региона внесут в Госдуму предложение о запрете на распространение данных о национальности и вероисповедании преступников.

Автором проекта стал председатель чеченского парламента Магомед Даудов, сообщила ЧГТРК «Грозный».

В пояснительной записке к проекту он указал на то, что в СМИ и социальных сетях все чаще появляются материалы, которые формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц. По мнению Даудова, такие публикации подстрекают к насильственным действиям против представителей тех или иных национальностей и ограничению их прав.

«Подобная информация, как правило, порождает напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов», — говорится в документе.

В законопроекте предлагается запретить распространение в СМИ и Сети сведений о национальности преступников, их вероисповедании и принадлежности к народам РФ. За нарушение этих требований, по мнению автора инициативы, должна быть предусмотрена административная ответственность.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и главред RT Маргарита Симоньян устроили спор из-за освещения драки в Новых Ватутинках. Кадырову не понравилось, что многие СМИ сделали акцент на этнической принадлежности участников драки.

«Все эти „приезжие“ и „лица кавказской национальности“ допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией», — написала у себя в Telegram главред RT.

Глава Чечни заявил, что ему, как и любому кавказцу, надоело «вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию».