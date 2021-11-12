Сенатор предложил в материалах СМИ указывать гражданство преступника вместо национальности

Будет логично, если СМИ в своих материалах про преступления станут указывать гражданство правонарушителя — россиянин он или иностранец. Графы «национальность» в паспорте нет. Такое заявление сделал сенатор, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров.

«Здесь есть логика: у нас в паспорте нет графы „национальность“ — либо гражданин России, либо нет», — сказал Джабаров. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что не надо рассматривать как цензуру в СМИ предложение указывать гражданство преступника — является он россиянином или нет. Сенатор напомнил, что на территории РФ живет около 200 народов.

Ранее парламент Чечни выступил с идеей запретить СМИ распространять информацию о национальности преступника. Соответствующая инициатива будет представлена на рассмотрение Госдумы.

Дискуссия по данному вопросу возникла после того, как группа мужчин устроила драку с жителем Новых Ватутинок в Новой Москве. В прессе долго обсуждалась национальность фигурантов дела. Кремль заявил, что в этой истории отсутствует межнациональная подоплека.