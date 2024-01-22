Общество 22 января 2024, 11:00 Закон о конфискации имущества за фейки об армии внесли в Думу Проект о лишении имущества за фейки о ВС РФ внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Законопроект о лишении имущества за фейки о вооруженных силах и призывы к осуществлению деятельности против государства внесли в Госдуму. Изменения предлагают внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, документ разместили в думской электронной базе.

За деятельность, направленную против безопасности России, будут конфисковать деньги, ценности и имущество, используемые для финансирования преступлений. Ужесточат наказание за призывы к действиям против безопасности страны, национальной или религиозной ненависти и вражде.

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Кроме того, людей лишат госнаград за призывы к экстремистской деятельности, реабилитацию нацизма, фейки и дискредитацию российской армии. Проект подготовили в целях защиты национальных интересов страны, прав и свобод жителей от преступной деятельности и угроз нацбезопасности. Предполагается, что соответствующие изменения должны вноситься в статью 104.1 УК РФ, сообщил RT.

Закон о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России позволит наказать тех, до кого правосудие пока не может дотянуться, потому что они бежали за границу, но продолжают жить за счет собственности РФ. Документ поддержали СК, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы казахской общины в Москве Полата Джамалова за дискредитацию Вооруженных сил России. Мужчина стал фигурантом дела о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии.