Эксклюзив 19 января 2024, 11:49 Депутат Исаев объяснил главную цель закона о лишении имущества за фейки об армии Исаев: закон о лишении имущества за фейки об армии правильный и справедливый РИА «Новости»

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Закон о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России позволит бороться с людьми, которые занимаются распространением таких вбросов за рубежом, теми, до кого правосудие пока не может дотянуться, заявил в беседе с «360» первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Если они не ведут себя как патриоты, то пусть хотя бы не ведут себя как мерзавцы, подчеркнул он.

«Мы знаем, что достаточное количество тех людей, которые намеренно распространяют фейки о российских Вооруженных силах, участвуют в пропагандистской борьбе против нас, они фактически находятся сейчас за рубежом. В их отношении возбуждают уголовные дела, иногда даже заочно выносятся приговоры, но с них, что называется, как с гуся вода», — указал Исаев.

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Он подчеркнул, что все понимают, что людей, которые уехали из России в другие страны, никто не выдаст. При этом часть из них реально не только обладает собственностью внутри страны, но и активно ее эксплуатирует — сдает квартиры, владеет акциями, имуществом в ряде организаций и предприятий.

«Получается, достаточно странная ситуация, когда люди, которые позорят страну, фактически воюют против нее, внутри нее зарабатывают», — добавил депутат.

И вот этот закон, как пояснил Исаев, позволит наказать тех, до кого правосудие пока не может дотянуться, потому что они бежали за границу, но продолжают припеваючи жить за счет эксплуатации собственности, находящейся в России.

«Я считаю, что это абсолютно справедливое и правильное решение. Для тех, кто уехал, но не занимается политикой, это будет серьезным предупреждением, и они могут воздержаться [от распространения фейков]. Да, предположим, они нас не поддерживают, не ведут себя, как патриоты, но хотя бы не будут вести себя как мерзавцы», — заключил собеседник «360».

Законопроект, предусматривающий лишение имущества за фейки о ВС РФ и призывы к деятельности против государства, если эта деятельность совершена из корыстных побуждений, разработали лидеры фракций Госдумы.

Изменения авторы инициативы предлагают внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Документ концептуально поддержали СК, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг, отметило РИА «Новости».