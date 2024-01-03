Криминал 03 января 2024, 18:40 Уголовное дело о фейках возбудили в отношении главы казахской общины в Москве СК возбудил дело против главы казахской общины в Москве из-за фейков о ВС России РИА «Новости»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы казахской общины в Москве Полата Джамалова за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Джамалов стал фигурантом дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии.

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В декабре суд Москвы приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о действиях российских военнослужащих. Сценариста второго «Бумера» объявили в международный розыск.

Ранее мэра украинского города Черновцы Романа Кличука уличили в дискредитации ВС России. По данным СК, Кличук публиковал заведомо ложную информацию о происходящих на территории Украины событиях. Следственные действия продолжатся до февраля.