03 января 2024, 18:40
Уголовное дело о фейках возбудили в отношении главы казахской общины в Москве
СК возбудил дело против главы казахской общины в Москве из-за фейков о ВС России
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы казахской общины в Москве Полата Джамалова за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, Джамалов стал фигурантом дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии.
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В декабре суд Москвы приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о действиях российских военнослужащих. Сценариста второго «Бумера» объявили в международный розыск.
Ранее мэра украинского города Черновцы Романа Кличука уличили в дискредитации ВС России. По данным СК, Кличук публиковал заведомо ложную информацию о происходящих на территории Украины событиях. Следственные действия продолжатся до февраля.
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