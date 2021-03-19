Заключенным предложили пересчитать трудовой стаж

В Госдуме предложили пересчитать трудовой стаж для тех, кто находился в местах лишения свободы до 1 сентября 1992 года. Работа в колониях во время СССР в него не включается.

С инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, копия его письма на имя заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко есть в распоряжении RT.

Время работы заключенных стали включать в общий трудовой стаж лишь с 1 сентября 1992 года.

«На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность включения времени работы осужденных до 1 сентября 1992 года, в период отбывания ими наказания, в общий трудовой стаж», — написал в письме Сухарев.

Для некоторых категорий граждан в России упростили досрочный выход на пенсию. С 18 марта учителям, врачам, спасателям, пожарным, летчикам в трудовой стаж начали засчитывать периоды профессионального обучения.

Россия активно переходит на электронные трудовые книжки. Однако многие работники боятся, что при переходе может потеряться трудовой стаж. В Минтруде объяснили, что избежать этого можно, если лично обратиться в Пенсионный фонд (ПФР) с заявлением и бумажной трудовой.