Россиянам объяснили, как не потерять стаж при переходе на электронную трудовую книжку

Чтобы не потерять трудовой стаж при переходе на электронные трудовые книжки нужно обратиться в Пенсионный фонд (ПФР) с соответствующим заявлением и бумажной трудовой.

«Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в (бумажной — прим. ред.) трудовой книжке», — уточнили в Минтруде «Российской газете».

Для внесения в электронную трудовую всего стажа необходимо личное обращения человека с бумажной трудовой в любое отделение ПФР, пояснил в разговоре с изданием юрист Вадим Ткаченко.

Обратившемуся предложат написать заявление с просьбой включить в электронную трудовую стаж за все годы работы, объяснил специалист.

В России с 7 марта вступает в силу закон, который разрешает россиянам обращаться в Пенсионный фонд (ПФР) для включения сведений в электронные трудовые книжки весь стаж. В электронной трудовой указывают информацию с начала 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге.

Россия начала переходить на электронные трудовые книжки в прошлом году. Но и бумажные трудовые пока не потеряли свою актуальность. Большинство россиян считают бумагу надежнее. Как смириться с прогрессом и перестать переживать? Объяснила директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательств Валентина Митрофанова.