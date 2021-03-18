Учителям, врачам и пожарным упростили досрочный выход на пенсию

Для некоторых категорий граждан в России упростили досрочный выход на пенсию. С 18 марта учителям и врачам в трудовой стаж будут засчитывать периоды профессионального обучения.

Изменения также затронут пожарных, спасателей, летчиков и профессии, где требуется профобучение, сообщило агентство Ura.ru.

«В стаж работы, дающий право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации», — указано в постановлении, которое подписал глава Кабмина Михаил Мишустин.

Во время профбучения сотрудник сохраняет за собой рабочее место и заработную плату. Работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

До этого документа в трудовой стаж засчитывались только время на работе, периоды временной нетрудоспособности, оплачиваемые отпуска и декрет.

Почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала, как получить повышенную пенсию. Для получения социальных доплат надо иметь звание ветерана труда. Также на льготы могут претендовать обладатели государственных наград: орденов, почетных грамот, благодарностей министерств, званий, например, «Заслуженный артист Российской Федерации».