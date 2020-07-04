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    04 июля 2020, 16:23

    Захваченный экс-схиигуменом Сергием монастырь вновь открылся для верующих

    Алена Макаренко

    Среднеуральский женский монастырь, который был захвачен опальным священником Сергием Романовым, снова открыл двери для прихожан. Об этом представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев написал во «ВКонтакте».

    «Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери „Спорительница хлебов“ открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками», — отметил он.

    Бывший схиигумен Сергий остается в монастыре, сообщило агентство Ura.ru.

    «Он не служит, но находится там. Он планирует нести служение богу и социальное служение. Очень надеюсь, что значимость отца Сергия для монастыря будет учитываться всеми участниками РПЦ», — заявил Могучев.

    Представитель Сергия надеется, что конфликт разрешится, а на территории Екатеринбургской епархии воцарит мир и взаимопонимание. Волна провокаций завершилась, поэтому представители монастыря постараются предоставить свободный доступ в культовое учреждение. Это необходимо, чтобы все убедились в отсутствии проблем, о которых пишут в СМИ.

    Прихожане снова приходят в монастырь, добавил Могучев. А специальная экскурсия для журналистов пройдет 5 июля.

    Ранее церковный суд лишил священника сана за его высказывания и захват монастыря. Но Романов заявил, что не будет покидать стены родного храма, несмотря на решение церковного суда.

    Священник прославился на всю Россию после своих высказываний о «лжепандемии». После того как его отстранили от службы в церкви, Романов захватил монастырь.