Захваченный экс-схиигуменом Сергием монастырь вновь открылся для верующих

«Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери „Спорительница хлебов“ открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками», — отметил он.

Бывший схиигумен Сергий остается в монастыре, сообщило агентство Ura.ru.

«Он не служит, но находится там. Он планирует нести служение богу и социальное служение. Очень надеюсь, что значимость отца Сергия для монастыря будет учитываться всеми участниками РПЦ», — заявил Могучев.

Представитель Сергия надеется, что конфликт разрешится, а на территории Екатеринбургской епархии воцарит мир и взаимопонимание. Волна провокаций завершилась, поэтому представители монастыря постараются предоставить свободный доступ в культовое учреждение. Это необходимо, чтобы все убедились в отсутствии проблем, о которых пишут в СМИ.

Прихожане снова приходят в монастырь, добавил Могучев. А специальная экскурсия для журналистов пройдет 5 июля.

Ранее церковный суд лишил священника сана за его высказывания и захват монастыря. Но Романов заявил, что не будет покидать стены родного храма, несмотря на решение церковного суда.

Священник прославился на всю Россию после своих высказываний о «лжепандемии». После того как его отстранили от службы в церкви, Романов захватил монастырь.