Церковный суд лишил схиигумена Сергия сана

Церковный суд принял решение лишить опального священника Сергия (Романова) сана без него. Схиигумен в третий раз не пришел на заседание.

«Постановили признать схиигумена Сергия виновным в нарушении монашеских обетов, правил святых апостолов, священных канонов, <…> извергнуть схиигумена из священного сана», — заявили в церковном суде.

«Заседание суда началось в полдень по местному времени. Отец Сергий на суд не прибыл», — сообщила РИА «Новости» представитель епархии. Вместо самого священника на площади перед судом собрались десятки его сторонников.

Как рассказал «360» настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло, в любом случае церковь для этого священника не закрылась.

«Да, он сегодня лишен священного сана. Если он, не дай Бог, пойдет по этому пути дальше, то судьба у него незавидная. Но мы надеемся, что, не пребывая в священном сане, он может спасаться, молиться и находиться в церкви», — заявил протоиерей. Но для этого схиигумену нужно будет вернуться к послушанию.

Основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как заявил, что не верит в пандемию, и проклял всех, кто запрещает выходить на улицы. После того как его отстранили от службы в церкви, он захватил монастырь и расставил по периметру здания казаков.