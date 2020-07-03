Отец Сергий отказался покидать монастырь, несмотря на решение суда

Опальный священник Сергий (Романов) заявил, что не собирается покидать стены монастыря, несмотря на принятое решение в церковном суде. Он попросил своих сторонников поддержать его.

«Прошу всех православных встать на защиту монастыря. Из монастыря я не уйду», — сказал священник в очередном видеообращении на YouTube.

Также он призвал «выбросить из РПЦ врагов Бога и Богородицы, еретиков, патриарха Кирилла и его окружение».

Ранее церковный суд лишил священника сана, причем сделано это было без самого Сергия — он в третий раз не пришел на заседание.

Священник прославился на всю Россию благодаря своим высказываниям о «лжепандемии». После того как его отстранили от службы в церкви, Романов захватил монастырь — теперь туда можно попасть только его последователям и прихожанам.