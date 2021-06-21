Захарова предложила США вспомнить бомбежки Югославии и Ирака на угрозы новых санкций

США нужно сначала оценить свои действия, прежде чем давить на Россию под предлогом нарушения международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что действия Штатов в Организации по запрещению химического оружия не подпадают ни под один закон.

«Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных. А потом можно будет слово „закон“ произносить», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что российско-американский саммит в Женеве не привнес никаких изменений в политику антироссийских санкций США. По ее словам, «закон требует», чтобы Штаты продолжали рассматривать ограничения, связанные с применением химического оружия.

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошла в Женеве 16 июня. По ее итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности.