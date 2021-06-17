Кремль положительно оценил встречу Путина с Байденом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что встреча с Джо Байденом прошла со знаком плюс. По его словам, сторонам удалось понять, по каким вопросам можно будет взаимодействовать.

Представитель Кремля напомнил, что изначально они не имели высоких ожиданий по поводу встречи, однако саммит оказался результативным.

«Но сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс», — сообщил Дмитрий Песков эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Песков отметил, что лидерам двух стран удалось вживую пообщаться, изложить свои позиции, понять, где можно взаимодействовать, а где точки соприкосновения найти в настоящий момент не получится.

Американо-российский саммит прошел 16 июня в Женеве, на вилле Ла Гранж. Владимир Путин и Джо Байден во время встречи, которая длилась около 3,5 часа, договорились вернуть послов, а также обсудили вопросы Украины, Белоруссии и Арктики.

Позже бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия осталась единственным победителем саммита в Женеве, а США ничего не получили.