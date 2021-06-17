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    17 июня 2021, 10:38

    Кремль положительно оценил встречу Путина с Байденом

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что встреча с Джо Байденом прошла со знаком плюс. По его словам, сторонам удалось понять, по каким вопросам можно будет взаимодействовать.

    Кремль положительно оценил встречу Путина с Байденом

    Представитель Кремля напомнил, что изначально они не имели высоких ожиданий по поводу встречи, однако саммит оказался результативным.

    «Но сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс», — сообщил Дмитрий Песков эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Песков отметил, что лидерам двух стран удалось вживую пообщаться, изложить свои позиции, понять, где можно взаимодействовать, а где точки соприкосновения найти в настоящий момент не получится.

    Американо-российский саммит прошел 16 июня в Женеве, на вилле Ла Гранж. Владимир Путин и Джо Байден во время встречи, которая длилась около 3,5 часа, договорились вернуть послов, а также обсудили вопросы Украины, Белоруссии и Арктики.

    Позже бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия осталась единственным победителем саммита в Женеве, а США ничего не получили.