Псаки сказала о новых санкциях против России после встречи Путина и Байдена

Американо-российский саммит не изменил политику антироссийских санкций. В США готовят новый пакет ограничений для России.

«Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, слова которой приводит РИА «Новости».

Она отметила, что по поводу подготовки нового пакета санкций против России, о которой сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, ничего не изменилось.

Ранее Джейк Салливан заявил, что США дальше продолжат вводить санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом состоялась 16 июня в Женеве. На ней были решены многие вопросы, в частности о возвращении послов в страны. Российский лидер подчеркнул, что встреча прошла хорошо, Москва и Вашингтон показали желание понять друг друга и искать пути сближения позиций. При этом никто не пытался оказывать друг на друга давление.

Посол России в США Анатолий Антонов 20 июня улетел в США. Он уже приступил к своим обязанностям.