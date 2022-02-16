The Sun исправил статью про «вторжение» России на Украину

Британская таблоид The Sun поменял заголовок и текст своего материала про дату начала «нападения» России на Украину. СМИ ждали «вторжения» 16 февраля.

Британские журналисты со ссылкой на разведанные США еще вчера заявляли, что оно пройдет в 01:00. Однако сейчас на сайте The Sun осталось следующее сообщение: «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США».

Также в материале теперь говорится, что ночь прошла без происшествий.

Кроме того, в первоначальной версии статьи говорилось, что, согласно информации американской разведки, три часа ночи является «наиболее вероятным временем» для отдачи «приказа». Сейчас в этой части текста говорится, что ночь «прошла без происшествий».

Кремль иронично прокомментировал подобные сообщении западных средств массовой информации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложил представителям Украины завести будильник.

Отношения России и Запада в последнее время стали еще более напряженными. США и ЕС обвинили РФ в подготовке нападения на Украину. Якобы из-за этого НАТО решил усилить присутствие в Восточной Европе.