Эксклюзив 30 апреля 2023, 11:35 Против оголтелой русофобии. У дипмиссии Польши проведут новую акцию из-за русской школы Митинг в защиту русской школы в Варшаве проведут у здания дипмиссии Польши в Москве РИА «Новости»

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Митинг против действий властей Польши по отношению к школе при посольстве России в Варшаве проведут днем 30 апреля у здания польской дипмиссии в Москве. Его организует вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Главное требование акции — прекращение русофобии и оказание защиты русской школе и ее ученикам. Чернышов планирует выступить с речью о недопустимости ущемления прав русских детей.

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«Польша сегодня является разжигателем ненависти, которая витринно продает русофобию США и НАТО» — подчеркнул он.

Польские власти ранее приняли решение о закрытии одной из русских школ в Польше. Накануне, 29 апреля, у здания польской дипмиссии уже провели акцию протеста против действий Варшавы.

Сотрудники Следственного комитета России дадут правовую оценку захвату здания школы при посольстве России в Варшаве. Распоряжение об этом отдал глава ведомства Александр Бастрыкин.