Украине следует руководствоваться интересами и волей своего народа, а не становиться оружием против России в руках США. В противном случае последствия для Киева окажутся печальными. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что слабость официального Киева уже привела к тому, что Украина потеряла собственные национальные интересы, подменив их желаниями и целями США.

«Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям. И последствия в данном случае я имею в виду для Украины», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что в результате Украина полностью потеряет собственную историческую идентификацию.

В минувшую среду, 1 сентября, в Вашингтоне прошли переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, одной из главных тем встречи стала дружба двух государств против России. Представитель Кремля отметил, что такое поведение ничего, кроме сожаления, не вызывает.