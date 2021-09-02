Кремль выразил сожаление из-за украинско-американской дружбы против России

Украина и США собираются строить дружеские отношения не «для себя», а для того, чтобы противостоять России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на недавних переговорах президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена одной из главных тем стала Россия, причем в основном со знаком «минус», сообщил «Интерфакс».

«Говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России», — сказал представитель Кремля, добавив, что это может вызывать только сожаление.

По его словам, такие же чувства вызывает и антироссийская риторика, которой придерживаются Байден и Зеленский по теме Крыма и другим моментам.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что Россия приняла к сведению желание Украины вступить в НАТО и позицию Штатов, которые готовы это поддерживать. Он напомнил, что Владимир Путин уже неоднократно излагал четкую позицию РФ о приближении военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

«Это то, что нам совсем не нравится», — подчеркнул Песков.