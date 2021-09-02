Зеленский и Байден лишь частично раскрыли темы переговоров. Вот что могло остаться за кадром

Встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского завершилась 1 сентября. О чем говорили президенты, частично пока остается тайной. Политолог, член Общественной палаты России Сергей Марков в разговоре с «360» предположил, что ключевыми вопросами стали передача судебной системы и госкорпораций Украины в руки иностранцам.

«Нет понимания у людей об итогах встречи, потому что публичная декларация никак не отражает характер вопросов, которые были рассмотрены на этой встрече. Ничего не было сказано по поводу реального разговора Байдена и Зеленского», — сказал Марков.

Он предположил, что на встрече президенты обсуждали судьбу судебной реформы на Украине. По словам политолога, внешний центр управления принял решение, что судебная система должна быть подчинена иностранцам. В результате будут созданы специальные комиссии, которые будут назначать судей в стране. С помощью этих судей начнутся суды иностранных компаний с украинскими олигархами. Таким образом планируется отнять 90% собственности у украинских олигархов и, по сути, разрушить их империи, предположил политолог.

«Кто-то станет очень бедным, а вероятнее, сядет в тюрьму по результатам этих судов. С большой вероятностью, что олигархи, для которых вопрос судебной реформы становится вопросом жизни или смерти, сделают этот вопрос жизни или смерти Зеленскому. Либо будут свергать его, либо взорвут, расстреляют», — предположил политолог.

Еще одной темой обсуждения могла стать судьба госкорпораций на Украине. По мнению политолога, внешний центр управления принял решение, что контроль над госкорпорациями должен перейти к иностранцам путем формирования наблюдательных советов. А дальше, по мнению члена Общественной палаты, начнется масштабная приватизация украинских предприятий в интересах иностранцев.

Еще одной темой переговоров могли быть украинские силовики. Зеленский, по словам политолога, мог просить передать Украине право назначения силовиков.

По мнению политолога, через несколько дней в СМИ начнет появляться информация о темах встречи президентов.

Россия и «Северный поток — 2»

Тему «Северного потока — 2» президенты не стали скрывать от журналистов. Байден заявил, что США продолжат прилагать усилия по сохранению украинского транзита. По мнению Маркова, у Штатов действительно есть рычаги давления. И главный из них — Германия.

«Прежде всего это давление на Германию. Германия вообще заняла жесткую позицию по „Северному потоку — 2“, чтобы его достроить только в обмен на обещание руководства России не прекращать газовый транзит через территорию Украины. Российское руководство обязалось перед Германией, что будут продолжаться выплаты Украине и будет транзит», — сказал Марков.

При этом Германия пообещала, что Украина не будет задирать цены за транзит, а Россия не будет требовать низкую стоимость. По словам Маркова, позиция Германии и является главным инструментом, с помощью которого США будут добиваться своей цели.

Минские соглашения

Байден во время встречи вновь заявил, что придерживается «нормандского формата» урегулирования конфликта на востоке Украины. Зеленский ранее неоднократно выражал желание создать некий альтернативный формат преодоления конфликта в Донбассе, так как «нормандский формат», по его мнению, тормозит процесс урегулирования.

«В данном случае лгут оба. На самом деле Зеленский выступает, чтобы ему дали возможность выполнить Минские соглашения либо чтобы американцы взяли ответственность за невыполнение этих Минских соглашений. Раз уж американцы запрещают выполнять эти соглашения», — отметил политолог.

Байден, по мнению Маркова, выступает за минский формат, однако он не может не знать, что именно руководство США запрещает выполнять соглашение Украине.