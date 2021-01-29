Память Ланового увековечат в Москве табличкой или монументом

Власти столицы могут увековечить память народного артиста СССР Василия Ланового памятной табличкой или мемориалом. Сейчас важно понять, где и как это можно будет сделать.

Об этом сообщил РИА «Новости» глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Конечно, обращения будут, понятно, и табличка, и, возможно, памятник», — сказал Герасимов.

Он напомнил, что за Лановым останется полученное в декабре 2020 года звание «Почетный гражданин Москвы».

«Кошмар, просто кошмар… Он обладатель всех четырех наград за отечество, имеет награду московскую, которую мы не так давно ему вручили… Он остается почетным москвичом среди тех, кто тоже ушел из этой жизни, это редкая награда, он один из редких людей, которые получили эту награду… Грустно», — отметил Герасимов.

Василий Лановой скончался на 88-м году жизни 28 января. Он лечился от коронавируса.