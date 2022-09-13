Организатора квеста в Москве, где при пожаре пострадали дети, задержали | 360°

Общество 13 сентября 2022, 21:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Организатора квеста в Москве, где при пожаре пострадали дети, задержали СК: задержан организатор квеста в Москве, где при пожаре пострадали подростки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следователи задержали организатора квеста на юго-востоке столицы. Мужчину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в столичном управлении СК.

В Telegram-канале ведомства уточнили. что подозреваемым оказался 36-летний мужчина.

Реклама

«Задержан <…> организатор игрового квеста на юго-востоке Москвы, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — уточнили в СК, добавив, что мужчина является индивидуальным предпринимателем.

Реклама

По версии следствия, задержанный организовал проведение в нежилом помещении в Москве экстремальной игры. Вечером 11 сентября, когда в квест-руме находилась группа подростков, произошло возгорание материалов декораций. Они вспыхнули, поскольку актер-аниматор использовал небольшой газовый баллон.

В результате происшествия четверо несовершеннолетних получили термические ожоги. Возраст пострадавших — 14 и 15 лет.

«Фигурант задержан, <...> с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему изберут меру пресечения», — подчеркнули в СК.

Пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию, рассказал «360» генеральный директор юридической компании «Развитие», эксперт по квестам и геймификации Владимир Жиганов. Он отметил, что чаще всего подобные локации имеют страховку на все несчастные случаи.

0 0 0 0 0 0