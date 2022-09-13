Организатора квеста в Москве, где при пожаре пострадали дети, задержали | 360°

Все новости

Подмосковье

13 сентября 2022, 22:17

Химки вошли в топ городов Подмосковья по социально-экономическим показателям

Происшествия

13 сентября 2022, 22:15

Школьник утонул при попытке спасти упавшую в пруд сестру

Реклама

Деньги

13 сентября 2022, 22:03

Компании MAN и Scania продадут дистрибьюторские компании в России

Общество

13 сентября 2022, 21:50

Организатора квеста в Москве, где при пожаре пострадали дети, задержали

Мир

13 сентября 2022, 21:43

Сделку по продаже Twitter Илону Маску одобрили акционеры

Мир

13 сентября 2022, 21:41

Белый дом анонсировал передачу нового пакета военной помощи Украине

Общество

13 сентября 2022, 21:29

Ульяновских школьников в столовой разделили на обеспеченных и малоимущих

Подмосковье

13 сентября 2022, 21:24

Отделение ЗАГС открыли в парке «Патриот»

Мир

13 сентября 2022, 21:12

Потерявшегося на сцене Байдена сняли на видео

Общество

13 сентября 2022, 21:50

Организатора квеста в Москве, где при пожаре пострадали дети, задержали

СК: задержан организатор квеста в Москве, где при пожаре пострадали подростки

Читать 360tv в

Следователи задержали организатора квеста на юго-востоке столицы. Мужчину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в столичном управлении СК.

В Telegram-канале ведомства уточнили. что подозреваемым оказался 36-летний мужчина.

Реклама

«Задержан <…> организатор игрового квеста на юго-востоке Москвы, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — уточнили в СК, добавив, что мужчина является индивидуальным предпринимателем.

Реклама

По версии следствия, задержанный организовал проведение в нежилом помещении в Москве экстремальной игры. Вечером 11 сентября, когда в квест-руме находилась группа подростков,  произошло возгорание материалов декораций. Они вспыхнули, поскольку актер-аниматор использовал небольшой газовый баллон.

В результате происшествия четверо несовершеннолетних получили термические ожоги. Возраст пострадавших — 14 и 15 лет.

«Фигурант задержан, <...> с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему изберут меру пресечения», — подчеркнули в СК.

Пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию, рассказал «360» генеральный директор юридической компании «Развитие», эксперт по квестам и геймификации Владимир Жиганов. Он отметил, что чаще всего подобные локации имеют страховку на все несчастные случаи.

Дети

СК РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама