Пострадавшим во время возгорания в квест-руме в Москве выплатят компенсацию | 360°

Все новости

Подмосковье

12 сентября 2022, 20:19

День города в Реутове отметили большим концертом и салютом

Мир

12 сентября 2022, 20:16

Украинские войска выпустили по территории ДНР более 100 снарядов за сутки

Реклама

Подмосковье

12 сентября 2022, 20:09

Более 40 тысяч человек посетили концерт в честь Дня города в Королеве

Эксклюзив

12 сентября 2022, 20:02

Пострадавшим во время возгорания в квест-руме в Москве выплатят компенсацию

Эксклюзив

12 сентября 2022, 19:59

Супруга одного из убитых в Калининграде мужчин рассказала подробности случившегося

Подмосковье

12 сентября 2022, 19:58

Почти 100 подъездов отремонтировали в Воскресенске

Подмосковье

12 сентября 2022, 19:55

Волейбольный фестиваль провели в Одинцове

Мир

12 сентября 2022, 19:47

Страны с низкими доходами получили менее трети продовольствия, экспортированного с Украины

Власть

12 сентября 2022, 19:36

Многодетным россиянам предложили дать разрешение на вступление в мобилизационный резерв

Эксклюзив

12 сентября 2022, 20:02

Пострадавшим во время возгорания в квест-руме в Москве выплатят компенсацию

Эксперт Жиганов: пострадавшие во время квеста в Москве могут рассчитывать на компенсацию

Читать 360tv в

Пострадавшие во время возгорания в квест-руме в Москве могут рассчитывать на компенсацию. Об этом рассказал «360» генеральный директор юридической компании «Развитие», эксперт по квестам и геймификации Владимир Жиганов. По его словам, чаще всего подобные локации имеют страховку на все несчастные случаи.

«Для квестов существуют такие же нормы безопасности, как для ночных клубов, ресторанов, боулингов. Есть общие правила для оказания этих видов услуг», — отметил Владимир Жиганов.

Реклама

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев также заявил, что по закону пострадавшие могут получить компенсацию средств, потраченных на лечение, а также за моральный вред.

Реклама

«В квест-румах есть общие нормы, в том числе и противопожарной безопасности. В данной ситуации именно эти нормы были нарушены. Скорее всего, выяснится, что это оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности», — предположил Воробьев.

Пожар в помещении квест-рума произошел вечером 11 сентября. Участники должны были поджечь газовую лампу, но в какой-то момент баллон взорвался и пламя охватило помещение. Организаторам удалось быстро освободить детей.

Дети

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама