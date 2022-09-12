Пострадавшим во время возгорания в квест-руме в Москве выплатят компенсацию | 360°

Эксклюзив 12 сентября 2022, 20:02 Поделиться Telegram

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Viber Пострадавшим во время возгорания в квест-руме в Москве выплатят компенсацию Эксперт Жиганов: пострадавшие во время квеста в Москве могут рассчитывать на компенсацию Прокуратура Москвы

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Пострадавшие во время возгорания в квест-руме в Москве могут рассчитывать на компенсацию. Об этом рассказал «360» генеральный директор юридической компании «Развитие», эксперт по квестам и геймификации Владимир Жиганов. По его словам, чаще всего подобные локации имеют страховку на все несчастные случаи.

«Для квестов существуют такие же нормы безопасности, как для ночных клубов, ресторанов, боулингов. Есть общие правила для оказания этих видов услуг», — отметил Владимир Жиганов.

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Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев также заявил, что по закону пострадавшие могут получить компенсацию средств, потраченных на лечение, а также за моральный вред.

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«В квест-румах есть общие нормы, в том числе и противопожарной безопасности. В данной ситуации именно эти нормы были нарушены. Скорее всего, выяснится, что это оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности», — предположил Воробьев.

Пожар в помещении квест-рума произошел вечером 11 сентября. Участники должны были поджечь газовую лампу, но в какой-то момент баллон взорвался и пламя охватило помещение. Организаторам удалось быстро освободить детей.

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