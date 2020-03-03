Заболевших пневмонией россиян будут проверять на коронавирус
«Главным врачам федеральных бюджетных учреждений здравоохранения… Обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) материалов от больных с пневмониями и больных с признаками ОРВИ», — сказано в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Помимо исследований, медики должны отправлять все сомнительные и положительные результаты тестов в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Материалы будут проверять сотрудники Референс-центра по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.
Чтобы не заболеть коронавирусом, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пить обычную воду и использовать дезинфицирующие средства. В свою очередь, Жириновский призвал не распространять фейки об инфекции и ввести смертную казнь за вбросы.
Тем временем коронавирус продолжает расползаться по новым странам. Число заразившихся превысило отметку в 90 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более трех тысяч пациентов.