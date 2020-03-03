Заболевших пневмонией россиян будут проверять на коронавирус

Пациентов с пневмонией или ОРВИ будут обязательно проверять на заражение коронавирусом. Такое постановление сделал главный санитарный врач России.

«Главным врачам федеральных бюджетных учреждений здравоохранения… Обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) материалов от больных с пневмониями и больных с признаками ОРВИ», — сказано в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо исследований, медики должны отправлять все сомнительные и положительные результаты тестов в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Материалы будут проверять сотрудники Референс-центра по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.

Чтобы не заболеть коронавирусом, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пить обычную воду и использовать дезинфицирующие средства. В свою очередь, Жириновский призвал не распространять фейки об инфекции и ввести смертную казнь за вбросы.

Тем временем коронавирус продолжает расползаться по новым странам. Число заразившихся превысило отметку в 90 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более трех тысяч пациентов.