Многие пытаются нажиться на коронавирусе и посеять панику среди людей. В Сети постоянно появляются фейковые сообщения, на которые ведутся люди. Жириновский призвал покончить с вбросами и ввести смертную казнь за распространение ложной информации.

«Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, [нужно] временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса», — цитирует лидера ЛДПР Владимира Жириновского РИА «Новости».

Политик добавил, что для борьбы с фейками необходимы жесткие меры, которых сейчас нет. Он напомнил, что в 1941 году власти разрешили расстреливать тех, кто наводил панику из-за угрозы захвата Москвы.

«Прекратилась паника. Человек сто расстреляли — и тишина… Без этого было не остановить панические настроения, так и сейчас с коронавирусом», — заключил Жириновский.

Коронавирус начал расползаться по миру в конце 2019 года. Эпидемия началась в Китае. Сейчас заразившихся насчитывается более 90 тысяч человек, а более трех тысяч случаев закончились летальным исходом. Специалисты Group-IB провели анализ и выяснили, что в Сети появляется множество сообщений об инфицировании москвичей, но в городе подтвержден только один случай коронавируса.