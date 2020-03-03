Онищенко посоветовал соблюдать гигиену и масочный режим

Парламентарий посоветовал ничего не пить кроме воды и использовать дезинфектанты при обработке рук и поверхностей. В особенности это касается пищеблоков и мест общественного питания.

«Не паниковать и не раздувать всякого рода алармистских настроений, которые нам сегодня подбрасывают всякие провокаторы, людей вводят в стрессовое состояние. Это преступление уголовно наказуемое», — заметил законодатель.