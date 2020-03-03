    03 марта 2020, 15:15

    Онищенко посоветовал соблюдать гигиену и масочный режим

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Геннадий Онищенко перечислил радиостанции «Говорит Москва» меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, дабы избежать заражения коронавирусом.

    Парламентарий посоветовал ничего не пить кроме воды и использовать дезинфектанты при обработке рук и поверхностей. В особенности это касается пищеблоков и мест общественного питания.

    «Не паниковать и не раздувать всякого рода алармистских настроений, которые нам сегодня подбрасывают всякие провокаторы, людей вводят в стрессовое состояние. Это преступление уголовно наказуемое», — заметил законодатель.