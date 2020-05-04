За сутки в России выявили еще более 10 тысячи случаев коронавируса

За сутки в России выявили еще 10 581 новый случай заражения коронавирусом. 76 человек скончались, полностью выздоровели 1456 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Москве — 5795. Число больных COVID-19 в столице выросло до 74,4 тысячи человек.

В Московской области количество пациентов с коронавирусом увеличилось на 803, в Санкт-Петербурге — на 317. Больше ста новых больных нашли в Мурманской и Нижегородской областях, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Всего новые случаи заражения коронавирусом выявили в 82 регионах.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В оперативном штабе добавили, что 50,6% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 76 летальных исходов, полностью выздоровели 1456 человек. Общее число погибших увеличилось до 1356, количество выздоровевших превысило 18 тысяч. С начала эпидемии в России выявили 145 268 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

По информации Роспотребнадзора, с начала эпидемии в России провели более 4,3 миллиона лабораторных исследований на коронавирус. Только за последние сутки — 183,7 тысячи. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на СОVID-19 остаются свыше 217 тысяч человек.