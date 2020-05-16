За сутки в Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

Еще 71 пациент с подтвержденным тестом на коронавирус нового типа скончался в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб.

Таким образом общее число умерших от коронавирусной инфекции в столице достигло 1503 человек.

Всего в России на сегодняшний день выявили 272 043 случая коронавирусной инфекции. Врачи смогли вылечить 63 166 человек. Летальными исходами закончились заражения более чем для 2,5 тысячи пациентов.

Накануне число диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекции в мире превысило отметку в 4,5 миллиона. На первом месте по количеству инфицированных по-прежнему остается США — в стране более 1,4 миллиона заразившихся, следует из данных университета Джонса Хопкинса. На втором месте Россия — свыше 272 тысяч выявленных случаев COVID-19.

Больше всех умерших также зарегистрировано в Соединенных Штатах — по последним данным, больше 88 тысяч пациентов. Россия в этом списке находится на 18 строчке — число летальных исходов в стране более 2,5 тысячи.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что уровень смертности от COVID-19 в России в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом.