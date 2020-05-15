Число выявленных случаев коронавируса в мире перевалило за 4,5 млн

Таким образом, общее число людей, заразившихся COVID-19, составляет теперь 4 500 476.

На первом месте по числу заражения по-прежнему остается США. В стране 1 427 867 заразившихся. На втором месте Россия — 262 843 выявленных случая COVID-19. Третью строчку занимает Великобритания — 238 001 человек с положительным тестом на коронавирус.

За все время пандемии зафиксировано уже 304 835 летальных исходов по всему миру. Больше всех умерших в Соединенных Штатах — 86 386 случаев. На втором месте Великобритания — 34 077 человек погибло от коронавируса. Третья строчка за Италией. В стране зафиксировано 31 610 умерших от COVID-19 пациентов. Россия в этом списке на 17 строчке — в РФ от коронавирусной инфекции скончалось 2418 человек.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что вакцины и лекарства не положат конец пандемии коронавируса нового типа, если не получится обеспечить справедливое распределение. Он выступил с поддержкой инициативы глав Коста-Рики и Чили, которые предложили создание «технологической базы данных для вакцин, лекарств, диагностических средств и других инструментов, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом».