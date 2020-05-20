YouTube попросили навсегда заблокировать в России

В Мосгорсуд подали иск о блокировке сервиса YouTube на территории России. Доступ к видеохостингу просят ограничить навсегда. Эксперты полагают, что такое случится вряд ли.

С исковым заявлением по поводу принадлежащего Google видеосервиса обратилась компания — разработчик тестов для оценки персонала Ontarget, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы суда.

Компания просит у Мосгорсуда защитить исключительные права. Рассмотреть иск должны 5 июня.

На некоторых каналах YouTube специалисты Ontarget обнаружили разработанные ими тесты. По словам гендиректора и учредителя компании Светланы Симоненко, соискателям предлагают обмануть потенциальных работодателей и пройти тестирование за них.

В иске Ontarget потребовала полностью заблокировать YouTube, указав на повторно допущенные сервисом нарушения. Симоненко напомнила, что в 2018 году Могорсуд уже требовал у Google удалить спорный контент. От исполнения решения корпорация до сих пор уклоняется.

Блокировка конкретной страницы, подчеркнула руководитель Ontarget, к желаемому результату не приведет.

Во время прошлого судебного разбирательства представитель Google в суде настаивал на том, что надлежащим ответчиком компания не является. Юрист объяснил, что она не выступает как хостинг-провайдер YouTube. Суду доводы показались недостаточными.

Опрошенные газетой эксперты заметили, что знают и о более ранних требованиях блокировки YouTube. Однако подобная ситуация привела бы к массовому ограничению гражданских прав. Кроме того, отметили аналитики, она идет вразрез с Конституцией и Гражданским кодексом.

На вечную блокировку платформ обычно стараются не подавать даже самые активные спорщики на тему пиратского контента. Это не только «злит народ», но и может поставить Мосгорсуд в тупик: по одной из норм закона «Об информации» он обязан заблокировать только нарушающие законодательство ссылки. Требование заблокировать YouTube полностью специалисты считают чрезмерным.

В Google пока никак не прокомментировали ситуацию.